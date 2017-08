Por Jesús Lemus/Puebla

La presidenta del Comité Directivo a Estatal (CDE) del PRD, Socorro Quezada Tiempo, consideró que no hay condiciones al interior del partido, para blindar a Puebla y evitar que existan candidatos vinculados con la extracción y venta ilegal de combustible robado.

En entrevista telefónica, puntualizó que el PRD poblano puede proponer a sus mejores cartas para que aparezcan en las boletas electorales el año entrante, pero al final es el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del instituto político quien palomea a los abanderados.

Mencionó que en 2015 se registró un hecho lamentable en el PRD poblano, pues en ese año se eligió al ex priista Carlos Talavera como candidato del Sol Azteca por el distrito de San Martín Texmelucan, pese a los antecedentes penales que tenía en ese momento.

Cabe recordar que en las lecciones de ese año, Carlos Talavera fue detenido luego de que asesinó con un arma de fuego a una persona en la zona de Zavaleta, aunque después fue liberado tras pagar una fianza para enfrentar en libertad su proceso penal.

En este sentido, insistió que al interior del PRD poblano, no se garantizaría un blindaje para evitar que algún candidato esté vinculado a un hecho delictivo, principalmente en el robo y venta de combustible robado.

La también diputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo, opinó que los organismos electorales también deberán aplicar marcaje personal en la selección de abanderados, principalmente en la zona del Triángulo Rojo, a fin de evitar que los abanderados estén coludidos con la delincuencia.

“Sé que esta declaración puede costar mi expulsión, pero en el PRD no se puede garantizar algo al respecto, hay decisiones que recaen en el nacional. Recuerda el caso de San Martín Texmelucan donde compitió Carlos Talavera pese al proceso penal que enfrentaba”, mencionó.