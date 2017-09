Por Patricia Moreno Sánchez

Con la finalidad de recuperar el mercado de clientes de servicios de taxi y combatir la competencia desleal de las empresas que ofrecen servicio con una plataforma digital.

Erika Díaz presidenta del Consejo Taxista explico que como parte de esta campaña se llevara a cabo el próximo 13 de octubre, un foro en el cual se recibirán propuestas de todos los sectores, gubernamentales, académicos y de los propios conductores.

Agregó que son 12 mil familias que se mantiene del servicio del taxi por ello es que están trabajando para mejorar el servicio con propuestas que surgirán de este foro que para consolidar trabajaran de “la mano” con las autoridades estatales.

Al mismo tiempo cuestionó que no sean suficientes las sanciones para la empresa UBER por violar la restricción de cobrar en efectivo, cuando su modalidad era solo con tarjeta. No obstante dijo que la sanción debe aplicarse a los directivos de UBER no a los conductores.

Por ultimo mencionar que esta campaña inicio en el marco de un aniversario luctuoso más del falleciente de Pedro Díaz, líder fundador del CTEP, por lo que de las instalaciones de este partió una caravana de taxis rumo al Panteón Municipal donde, descansan los restos de Díaz García.