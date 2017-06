Por Jesús Lemus/Puebla

El senador Miguel Barbosa Huerta anunció que iniciará sus recorridos por el estado de Puebla, que tienen como objetivo posicionar el proyecto político que promueve Andrés Manuel López Obrador como virtual candidato de MORENA a la Presidencia de México en 2018.

Señaló que estos recorridos le permitirán sumar adeptos para decidir a futuro si tiene las condiciones de afiliarse a MORENA, una vez que renunció al PRD, luego de que este partido se convirtió en comparsa del PRI y PAN.

El senador sentenció que sus recorridos para promover el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, no significa que vaya obtener una candidatura bajo las siglas de MORENA para competir por la gubernatura de Puebla en 2018.

Incluso, adelantó que si no logra obtener alguna nominación para el otro año, se estará sumando sin ningún problema al abanderado que elija MORENA para este cargo público en la entidad poblana.

“Haré recorridos por todo el estado de Puebla para promover el proyecto de MORENA y López Obrador, ello no significa que esté buscando una candidatura para el otro año, en caso de que no sea yo, me estaré sumando al que se elija en su momento sin ningún problema”.

Por último, auguró que con su incorporación a MORENA, varios perredistas se estarán sumando a la fuerza política que construyó Andrés Manuel López Obrador en el 2014.