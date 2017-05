Por Jesús Lemus/Puebla

Los ciudadanos están “vacunados” y por ello no se dejarán engañar con campañas negras que en su momento traten de manchar la imagen de quien será candidato a la presidencia del país en 2018 bajo las filas de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, dijo el dirigente estatal de esta fuerza política, Gabriel Biestro Medinilla.

En entrevista telefónica, dijo que los mexicanos ya se percataron que el único cáncer que hay en el país, se llama PAN y PRI que en su momento atacaron a López Obrador cuando fue candidato a la Presidencia de México en 2016 y 2012 y lo acusaron de que si ganaba el cargo público, subiría el dólar, además de que se incrementaría la inflación.

Señaló que los ciudadanos no se dejarán engañar fácilmente con estos ataques, pues dijo que los mismos votantes son inteligentes y saben identificar que las fuerzas políticas antes citadas no pueden continuar dirigiendo las riendas de este país.

“Más allá de que esté blindado Andrés Manuel López Obrador, quien está vacunado de estos hechos es la ciudadanía, ellos no se dejarán engañar fácilmente por el PRI y PAN que en su momento han orquestado una serie de mentiras en contra de MORENA”.

Gabriel Biestro insistió que sin importar que al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador lo traten de minimizar rumbo al 2018, este no se dejará una vez que se ubica en las preferencias electorales de los ciudadanos para lograr ganar la Presidencia de México.

En el caso de Puebla, destacó que tienen una fuerte presencia entre los poblanos y; ello, se corroboró el año pasado cuando se convirtieron en la tercera fuerza política en el estado de Puebla.