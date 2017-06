Por Jesús Lemus/Puebla

Los partidos políticos están obligados a reflexionar sobre su vida interna y entender que no pueden seguir en las mismas condiciones para las elecciones de 2018, de lo contrario se registrará un fuerte abstencionismo al momento de elegir a los nuevos representantes populares, dijo el presidente de Profesionales de México A.C, Víctor Hugo Islas Hernández.

En este sentido, el también ex militante del PRI, puntualizó que los partidos políticos están en la obligación de encontrar hombres y mujeres que realmente den la batalla para tratar de ganar los diversos cargos públicos en el estado de Puebla.

Víctor Hugo Islas Hernández puntualizó que sin ese análisis interno, los partidos políticos no recuperarán la confianza ciudadana quien ha demostrado el hartazgo social hacia el sistema que hoy dirige las riendas de todo el país.

“Los partidos están obligados a reflexionar que van hacer, necesitan buscar a hombres y mujeres que den la batalla para las siguientes elecciones, los partidos políticos tienen que convertirse en analíticos y recuperar la confianza ciudadana”.

Por último, el también ex candidato a senador por las filas de Nueva Alianza, puntualizó que sin nuevos líderes políticos, difícilmente se construirá un proyecto ciudadano que atienda las diversas demandas sociales, pero también urge la profesionalización de los órganos electorales, pues es inadmisible lo que ocurre en el Estado de Coahuila donde aún no hay certeza del ganador, ante deficiencias en el conteo rápido.

O incluso lo ocurrido en el Estado de México donde la autoridad electoral tampoco pudo resolver el problema de los 4 mil funcionarios que “renunciaron” en la víspera de la jornada electoral.