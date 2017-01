Dulce Gómez

El Auditorio de la Reforma podría ya no ser sede del primer informe de labores del alcalde capitalino, Luis Banck Serrato, y es que ahora el Gobierno Municipal busca un espacio más austero.

En entrevista, el presidente municipal abundó que a menos de 15 días de llevarse a cabo esta actividad, se busca un espacio de menor costo, aunque ello implicaría reducir el número de invitados.

En este contexto, Banck Serrato dijo que será en los próximos días cuando anuncie dónde realizará su primer informe -y el tercero de esta administración municipal, programado para el 15 de febrero.

“Estamos trabajado con los diferentes equipos para hacer una propuesta austera del informe, y eso nos ha llevado a repensar la sede”, expuso.

En otro tema, al cuestionarle sobre movimientos en su gabinete, ante la próxima llegada de José Antonio Gali Fayad a la gubernatura de Puebla, el edil prefirió no abundar en el tema.

No obstante, externó que el 1 del próximo mes serán informados todos los cambios, y es que es importante mencionar que se prevé que en los próximos días, Arely Sánchez Negrete, deje la titularidad de la Tesorería.