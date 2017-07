Por Patricia Moreno Sánchez

Se reducen las quejas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirmó Federico Marín subdirector médico de la delegación IMSS.

Explicó que las quejas principales es por el trato, al referir que muchas personas que no son bien atendidas, para ello se está trabajando para cambiar esta percepción.

Dijo se esta capacitando a los trabajadores, médicos y enfermeras de todas las unidades médicas con el programa del Instituto y con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos para que el trabajador sepa cómo tratar al derechohabiente con calidad y calidez.

Refirió que la queja se da por la percepción del derechohabiente. Surge la molestia porque cree que no está recibiendo una atención adecuada.

“Un ejemplo de las quejas que se reciben es porque, en ocasiones llegan tarde a su consulta, un minuto después, esta se cancela como lo marca la norma y el paciente dice no me quieren atender . Van con la técnica de orientación pasan a los consultorios y le informan que en cuanto haya espacio lo atienden”.

Estas son las quejas mas recurrentes, agregó que son mínimas las quejas que requieren una investigación, que procede y se deben atender ante él área jurídica.

Agregó que son alrededor de 4 quejas al mes las que proceden y se les aplica una llamada de atención, amonestación administrativa o económica.

Aseguró que las quejas por desabasto de medicamentos han quedado superado , agregó que de acuerdo al porcentaje del Plan de Desarrollo o Plan Millenium, IMSS Puebla registra 98.6 por ciento de los surtimiento de medicamento.

Explicó qué hay un mecanismo para la denuncia y en su caso aplicar una sanción donde los derechohabientes tienen la oportunidad de manifestar sus inconformidades.

En caso de comprobarse que un trabajador médico o administrativo tiene responsabilidad se aplican sanciones que están controladas en el mismo contrato colectivo de trabajo.

Refirió el doctor Marín Martínez que son mínimas las quejas recibidas, y agregó que el ares jurídica y de orientación es quien contabiliza las denuncias.

Afirmó que en casos que se han comprobado alguna falta del un trabajador se aplicó la sanción y en algunos casos se reincidió el contrato, como fue caso de Traumatología y Ortopedia.

Recordó que las áreas de Atención al Derechohabientes funciona como un organismo externo que hace el análisis.

Explicó que en caso de que cono Instituto-Patrón se quisiera defender al trabajador, existe un médico externo; que en caso de diferencias envía el caso a la Ciudad de México y lo califica.Ello garantiza trasparencia de las quejas se realizan conforme a la ley, al tiempo de mencionar que hay buzones para quejas en todas las unidades médicas.