Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado del PRD, Julián Rendón Tapia, alista una iniciativa de ley para obligar a las nuevas concesiones del transporte público, contar con cámaras de vigilancia y botones de pánico que permitan disminuir los asaltos en estas unidades del territorio poblano.

Dijo que esta iniciativa la contempla presentar este miércoles en el desarrollo de la sesión del Poder Legislativo, para garantizar que esta sea aprobada antes de culminar el segundo periodo de actividades legislativas del Congreso local.

En su calidad de presidente de la comisión del Transporte, destacó que su propuesta de ley es bien vista por los concesionarios que en las últimas semanas, han sido perjudicados por los diversos asaltos.

Aclaró que su propuesta de ley no es retroactiva; por lo tanto, de aprobarse la obligación de las cámaras de vigilancia y los botones de pánico, no aplicarán para las concesiones que ya se tienen en la actualidad.

Rendón Tapia mencionó que con base en los datos de la Secretaría del Transporte, hay por lo menos cinco unidades que tienen cámaras de vigilancia y que están conectadas con el Complejo de Seguridad Metropolitana, mejor conocido como el C5.

El diputado local del PRD evitó señalar donde se encuentran las cámaras de vigilancia por motivos de seguridad, pero también dijo que alguna de ellas ya también tiene un botón de pánico.

Pese a que su iniciativa no será retroactiva para las concesiones existentes, confió que los dueños de las unidades del transporte público tengan la voluntad para invertir en temas de seguridad y con ello acabar con esta problemática registrada en la ciudad.

“Estaré trabajando en la iniciativa de ley para la instalación de las cámaras de vigilancia y botones de pánico (…) Aclaro que esta iniciativa no será retroactiva y confiamos en que los concesionarios tengan la voluntad para invertir en seguridad”.