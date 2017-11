Dulce Gómez

Actualmente existen más de 200 ambulantes que “torean” a la autoridad municipal en el Centro Histórico, mientras que únicamente 85 están situados en el Corredor Comercial Temporal de la 12 Oriente-Poniente, con capacidad para 303, admitió el director de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (Segom), Francisco Reyes Flores.

Pese a lo anterior, aseguró que durante la próxima edición de El Buen Fin, del 17 al 20 de noviembre, las calles estarán despejadas de informales, y en caso de que se resistan habrá acciones más severas, además de decomisos mediante operativos.

El director evitó mencionar qué organización de comerciantes es la que se resiste a dejar calles como la 6, 8 y 10 Poniente, sin embargo, afirmó que el compromiso es liberar la vía pública del viernes al lunes entrante.

Asimismo, adelantó que en el transcurso de la siguiente semana se realizará la contratación de entre 20 y 25 inspectores de Vía Pública, quienes se sumarán a los 54 ya existentes, de los cuales 32 permanecen en el Centro Histórico.

“Estamos en espera de contratar entre 20 y 25 más para la siguiente semana”, externó Reyes Flores, quien precisó que para el pago de los nuevos empleados se destinará un recurso de 200 mil pesos mensuales.

No obstante, evitó profundizar en dicho particular al aclarar que el tema no les corresponde al área que encabeza.

Al final, agregó que de enero a la fecha se han ejecutado 813 decomisos, con un valor de 164 mil pesos.