Dulce Gómez

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, reportó que ante la presencia de ambulantes en calles como la 6, 8 y 10 Poniente los locatarios con venta de artículos escolares registraron pérdidas económicas de hasta un 10 por ciento.

Al respecto, opinó que los informales no respetan el Corredor Comercial de la 12 Oriente-Poniente porque el Gobierno Municipal no tiene un proyecto firme, además de no existen sanciones en contra de aquellos vendedores que se ubiquen en vialidades no autorizadas por la Secretaría de Gobernación.

“No vemos sanciones. Al no tener un proyecto firme la consecuencia es que muchos ambulantes no respetan horarios ni espacios. Lamentablemente el Corredor Comercial de la 12 Oriente-Poniente no ha tenido el éxito esperado”, recalcó.

Lo anterior, al tiempo de lamentar que los comerciantes hayan regresado a calles que hasta días estaban limpias.

Incluso, José Juan Ayala recordó que el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico no veía viable dicho proyecto, empero se unió al Ayuntamiento de Puebla, a fin de ofrecer otras alternativas a los vendedores.

“Nosotros no lo veíamos viables y sabíamos que esa no era la solución, sin embargo aun así apoyamos a la autoridad porque tenían la obligación de generar un proyecto alterno. La gran mayoría no ha respetado el acuerdo. Y el Ayuntamiento no tiene la capacidad de darle una solución real al ambulantaje”, indicó.

De tal modo, pese a que admitió que no hay un desbordamiento de comerciantes, solicitó que se haga cumplir la ley.

“No hay un desbordamiento pero sí ha habido una afectación a los locatarios, de regreso al inicio del ciclo escolar las ventas disminuyeron en un 10 por ciento”, finalizó.