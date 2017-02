Por Jesús Lemus/Puebla

El ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sentenció que se prepara el camino para dejarlo fuera de la jugada, aunque no precisó si sería de las elecciones de del otro año, luego de las supuestas anomalías que tiene en su cuenta pública 2013.

Lo anterior fue informado a través de sus redes sociales, donde afirmó que se defenderá de las anomalías a su ejercicio fiscal 2013, tras argumentar y reiterar que su gestión fue reconocida por organismos internacionales en el buen manejo de los recursos públicos.

Condenó que en los últimos días se emprenda una cacería en su contra, luego de diversa información que se publica, donde se dice que supuestamente malversó recursos públicos para diversas actividades.

Eduardo Rivera Pérez expresó a través de sus redes sociales, que la persecución no parará en las siguientes fechas y; pese a ello, dijo que llegará hasta las últimas consecuencias para demostrar que no existió malversación de recursos públicos.

“Lo digo una y otra vez, la persecución en mi contra no parará, están preparando el camino para dejarme fuera de la jugada; sin embargo, estaré llegando hasta las últimas consecuencias ante este escenario”.

Cabe señalar que hace unos días, el propio ex alcalde de Puebla, informó que la Auditoría Superior del Estado (ASE), realizó observaciones absurdas a su cuenta pública 2013, como fue el caso de solicitar pruebas de laboratorio de todos los baches tapados en su gestión, además de que hubo irregularidades en el cobro del impuesto predial.