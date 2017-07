*En el Campeonato Mundial Sub 20

Samantha Villegas terminó su participación con la Selección nacional mexicana de voleibol en el Campeonato Mundial Sub 20; sumando 34 puntos, 29 remates, 2 bloqueos, una gran experiencia deportiva y mucha confianza para enfrentar la temporada que viene con las Aztecas de la UDLAP.

Luego de haber culminado su actuación en el XIX Campeonato internacional de selecciones femeninas con menos de 20 años; Samantha Villegas regresará a los entrenamientos con la Tribu Verde, ansiosa de dar lo mejor.

Así lo señaló Alfredo Chicoy, entrenador de las Aztecas, pues si mantiene el rendimiento que mostró con el combinado tricolor tendrá amplias posibilidades de asistir al próximo mundial e inclusive ser parte de la selección mayor.

“Esta competencia la hará trabajar más fuerte sin duda. No inició de titular porque ya tenían previsto el cuadro que jugaría desde antes, pero cuando le dieron la oportunidad se quedó con el puesto. Siguiendo así y tomando un poco más de madurez, estoy convencido de que puede saltar a la fila de las mayores”, comentó el entrenador de la Tribu Verde.

Los números estadísticos de Samantha son los siguientes: se fue en blanco en la victoria del equipo tricolor ante Egipto por 3 sets a 2; tuvo 7 puntos, 6 remates frente a Rusia (1–3); 2 puntos, 2 remates con Bulgaria (2–3); 1 punto, 1 bloqueo con Argentina (0–3); 8 puntos, 7 remates, 1 bloqueo con Perú (1–3); nuevamente se fue sin números ante Serbia (0–3). En el corte de la racha negativa del conjunto verde enfrentando a Cuba (3–1), acumuló 3 puntos, 2 remates; y en la revancha frente a Perú (3–2), consiguió 13 puntos, 12 remates.

Al revisar estos dígitos y poder verla jugar, Alfredo Chicoy ha tomado la decisión de dejar a Samantha en la posición de banda, quitándole las obligaciones como jugadora opuesto. Cambio que sufrió gracias a la carencia de jugadoras de esa posición, durante la preselección que entrenó en Monterrey, Nuevo León, por más de 10 días.

Sobre la actuación de la selección mexicana, el coach Alfredo Chicoy indicó que pese a haber debutado con el pie derecho al ganar su primer encuentro frente a Egipto; no mantuvo una estabilidad en el rendimiento y los errores propios del equipo dieron al traste la posibilidad de escalar peldaños en la tabla general de la competencia organizada por la Federación internacional de Voleibol (FIVB), celebrada en Veracruz. Puesto que el combinado tricolor terminó en la décima tercera posición.