• El comandante Alatriste de bomberos se encargó de dialogar con el hombre que pretendía saltar desde el techo de un primer piso.

• Luego de una intensa negociación logró ganar confianza hasta estar lo suficientemente cerca del hombre para abrazarlo y evitar que saltar.

Odilón Larios Nava.- Durante cinco horas un hombre de 30 años de edad, tuvo la atención de los cuerpos de rescate del estado y la ciudad, ya que amenazaba con suicidarse saltando desde el techo de un domicilio en la Primera Sección de San Ramón. Fueron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes lograron rescatarlo y salvarle la vida.

Fue el comandante Alatriste, del cuerpo de bomberos, con amplia experiencia en negociación con personas que intentan suicidarse, quien logró impedir que el varón lograra su cometido.

El propietario de la casa marcada con el número 14319 de la privada de la 11 Sur, mencionó que fue alrededor de las cinco de la mañana que escucho ruidos extraños en la azotea de su casa. En ese momento pensó que se trataba de un ratero.

Pero al salir a asomarse, los moradores encontraron a un hombre en la azotea, quien estaba parado en la orilla del techo, a aproximadamente 8 metros del suelo, quien en ese primer momento tenía una piedra encima de la cabeza y amagaba con saltar al vacío.

Al conocer las intenciones del hombre, los propietarios del inmueble llamaron al 911 para pedir ayuda. Llegaron Bomberos del estado, policías municipales y estatales, así como personal de Protección Civil Municipal. Con mucho cuidado los bomberos comenzaron a realizar el proceso de diálogo.

En un momento el hombre que dijo llamarse Arturo Guzmán López, de 30 años. Agregó que es originario de Veracruz y que toda su familia está en Estados Unidos, por lo que está solo en Puebla.

El hombre dijo que cometió un error, que le robó a la persona equivocada y por ello temía por su vida. Arturo tenía los ojos vidriosos y rojos, por lo que se pensaba que se encontraba bajo los efectos de drogas.

Después tomó un cable del techo de la casa y lo amarró a su cuello para que cuando se dejara caer muriera ahorcado. Después con unas pinzas las colocó en su cuello y amagaba con cortarse.

Durante todo este tiempo el comandante Francisco Alatriste Vázquez, estuvo dialogando con el hombre que intentaba saltar, hasta que ganó su confianza y al ver la posibilidad jaló a Arturo y con ayuda de sus compañeros bomberos lograron rescatarlo.

La cosa no terminó ahí, pues el hombre puso mucha resistencia, luchaba contra los bomberos que intentaban salvarlo, es por ello que tuvieron que improvisar algunas medidas para hacerlo descender. Los expertos en rescates señalaron que el hombre requiere de atención de especialistas para que no vuelva a intentar matarse.

Cabe destacar que el comandante de bomberos Francisco Alatriste, tiene amplia experiencia frustrando suicidios, por lo menos ha salvado a cinco personas en tales circunstancias.

Por su parte el propietario del domicilio señaló el ml momento que este sujeto les hizo pasar, pues no pudo salir a trabajar ni ocuparse de sus cosas personales por estar atento al desenlace de esta historia protagonizada por un extraño que al parecer eligió al azar su domicilio para intentar quitarse la vida.