Pide SEDESOL Puebla a aquellos beneficiarios de dicho programa que reciben su apoyo por TELECOM acudir a las ventanillas de atención antes del 28 de abril.

Con la finalidad de otorgar un mejor servicio, el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, indicó a los beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores, Más 65, que reciben su apoyo mediante tarjetas bancarias, es importante que revisen la fecha de vencimiento de su tarjeta, si vence este año (2017), deberán acudir a las Ventanillas de Atención para sustituirla, si no se realiza el tramite no recibirán su apoyo, además de que es importante que realicen por lo menos un movimiento al mes en su cuenta, indicó que en caso de tener cualquier duda, pueden comunicarse al siguiente número telefónico, lada sin costo 01 800 007 37 05.

En tanto aquellos beneficiarios que reciben su apoyo en efectivo y que no acudan ni ellos ni su representante a recibirlo, el día y la hora en el que fueron convocados, serán suspendidos y no se le entregara el apoyo posteriormente, para tramitar la reactivación al Programa deberán acudir a la mesa de atención que se instala cada 2 meses en la sede que le corresponde, por lo que es importante estar al pendiente.

Por otro lado, informó que todos aquellos que reciben su Apoyo Directo en Sucursales Telecom, conocido como Giro Nacional, deben ya acudir a las ventanillas de la SEDESOL, donde habitualmente han acudido en un horario de atención de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, para recibirlo sin ningún problema y tendrán como plazo máximo hasta el 28 de abril para recibirlo.

Los beneficiarios deberán acudir a recoger su Apoyo Directo en el siguiente orden, de acuerdo a la primera letra de su apellido paterno: Viernes 21 de abril—de la letra “K” a la letra “O”, Lunes 24 de abril de la letra “P” a la letra “Z”, Martes 25 de abril – de la letra “A”- a la letra “J”, Miércoles 26 de abril— de la letra “K” a la letra “O”, Jueves 27 de abril—de la letra “P” a la letra “Z”, Viernes 28 de abril, aquella persona que no pudo asistir el día que le correspondía.

Aclaró que se otorgará la atención a toda persona que acuda a las instalaciones a recoger su Apoyo Directo Telecom (Giro Nacional), pero se le dará prioridad de entrega a la programación alfabética, con el fin de realizar una entrega de manera ordenada.

Indicó que a todos los beneficiarios que se encuentren vigentes y hayan recibido su pago correctamente el pasado bimestre enero-febrero, en automático les llegara el pago de este bimestre que corresponde a marzo –abril, por lo que no es necesario acudir a las ventanillas, recordó nuevamente que a partir de este año ya no se realiza la prueba de supervivencia por lo que de igual forma no es necesario que acudan a la Ventanilla de Atención.