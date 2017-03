Dulce Gómez

El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, dijo estar dispuesto a regresar seis millones de pesos que ha cobrado su gobierno por el saneamiento del agua, pero siempre y cuando el gobierno del estado le dé 190 millones por la extracción de agua.

En entrevista, luego de que el gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, lo llamó “alborotador”, el edil reconoció que su administración no realiza el saneamiento de aguas residuales.

También, admitió que en el municipio que preside no existen plantas de tratamiento públicas, pero sí privadas a cargo de empresas textileras y otras industrias.

“Nosotros no tenemos problema en darle al estado esos seis millones únicamente para que se edifiquen plantas de tratamiento, y al mismo tiempo pedirles que ellos nos devuelvan los más de 190 millones de pesos que le deben al SOSAPACH por la extracción de agua de una empresa privada”, manifestó.

Al cuestionarle si su gobierno se hará cargo de la dotación de agua para un desarrollo comercial de gran magnitud en Santiago Momoxpan, y cuya construcción estará a manos de la empresa GYCSA, Espinosa Torres aseveró que los mismos inversionistas deberán perforar sus propios pozos.

“El Gobierno Municipal los condicionó a la perforación de un pozo donde el 50 por ciento del agua será para la población y el otro 50 por ciento para autoconsumo”, aseveró.

Asimismo, insistió en que la privatización del agua no es una fantasía y mencionó que ya son 14 municipios los que se han sumado a las protestas respecto a este tema.

“La privatización del agua no es una fantasía y no estamos hablando al aire. Nosotros no estamos alborotando a nadie, ni estamos hablando con mentiras”, argumentó.