• Participarán 28 museos que mostrarán el patrimonio cultural de la Ciudad y de la zona regional.

Con el fin de dar continuidad a la difusión cultural en beneficio de las familias del municipio, este 18 de marzo, se llevará a cabo la segunda “Noche de Museos 2017″, que por primera vez contará con la participación de 28 espacios turísticos.

Durante la presentación, Alejandro Cañedo Priesca, titular de Turismo del Ayuntamiento, informó que los museos que se suman a esta iniciativa, mostrarán el patrimonio cultural de la Ciudad y de la zona regional.

Asimismo, dio a conocer que durante la última Noche de Museos efectuada el pasado 4 de febrero, se tuvo una asistencia récord de 18 mil 688 personas. En ese sentido se estima que a mediados del presente año se llegue al millón de visitantes registrados durante las Noches de Museos llevadas a cabo hasta ahora.

Por su parte, Roberto Trauwitz Echeguren, Secretario de Cultura y Turismo del Estado, afirmó que la política cultural que lidera el Gobernador Tony Gali, es apostar a que las costumbres, la historia y las tradiciones, sean uno de los ejes más importantes para continuar progresando.

Señaló que al programa se integran dos importantes museos del Estado, el Regional de Cholula y el de la Evolución en Tehuacán.

Los recintos participantes en esta emisión serán:

1. Tienda Museo “Artesanías de Puebla”. Av. Juan de Palafox y Mendoza 202 (esquina 2 Norte). Entrada gratuita: 10:00 – 22:00 horas.

2. Galería del Palacio del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla IMACP. Avenida Juan de Palafox y Mendoza 12. Entrada gratuita: 22:00 – 00:00 horas.

3. Museo Universitario “Casa de los Muñecos” BUAP. 2 Norte 2. Entrada gratuita: 17:00 – 21:15 horas.

4. Capilla del Arte. 2 Norte 6. Entrada gratuita: 11:00 – 22:00 horas.

5. Museo Tecnológico de Monterrey. 4 Norte 5. Entrada gratuita: 10:00 – 21:00 horas.

6. Museo José Luis Bello y Zetina. 5 de Mayo 409. Entrada gratuita: 11:00 – 21:00 horas.

7. Barrio del Artista: Sala de Exposiciones Temporales “José Luis Rodríguez Alconedo”. 8 Norte entre 4 y 6 Oriente. Entrada gratuita: 10:00 – 22:00 horas.

8. Puente de Bubas. 2 Oriente Esq. Boulevard 5 de Mayo. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00 horas.

9. Galería Tesoros de la Catedral. 5 Oriente 5, altos. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

10. Museo Amparo. 2 Sur 708. Entrada gratuita: 14:00 – 22:00 horas.

11. Museo Taller Erasto Cortés. 7 Oriente 4. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

12. Museo de Miniaturas. 9 Oriente 6. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00 horas.

13. Museo Viviente. 7 Oriente 211. Cupo limitado a 6 grupos de 20 personas cada uno con recorrido gratuito. Horario de acceso: 17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 20:10 y 21:00 h. Entrega de boletos el mismo día de Noche de Museos de 10:00 a 17:00 horas en las instalaciones del museo.

14. Museo de la Casa del Mendrugo. 4 Sur 304. Entrada gratuita: 17:00 – 20:00 horas. Cupo limitado a 6 grupos de 20 personas cada uno con recorrido gratuito. Horario de acceso: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 y 19:30 horas. Entrega de boletos el mismo día de Noche de Museos de 10:00 a 14:00 h en las instalaciones del museo.

15. Museo de Arte Religioso “Ex Convento de Santa Mónica”. 14 Poniente 305. Entrada gratuita: 17:00 – 20:00 horas.

16. Cocina del “Ex Convento de Santa Rosa”. 18 Poniente 103. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00 horas.

17. Club y Museo del Automóvil. 3 Sur 1501. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

18. Museo Nacional de Ferrocarriles Mexicanos. 11 Norte 1005. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

19. Galería de Arte de Complejo Cultural Universitario. CCU – BUAP. Vía Atlixcáyotl 2299, esquina con Cúmulo de Virgo. Entrada gratuita: 10:00 – 22:00 horas.

20. Fototeca Juan Crisóstomo Méndez. Blvd. Esteban de Antuñano No. 33 ex Fábrica La Constancia Mexicana, Col. Luz Obrera. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

21. Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza. Blvd. Esteban de Antuñano No. 33 ex Fábrica La Constancia Mexicana, Col. Luz Obrera. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

22. Museo Infantil de la Constancia Mexicana. Av. Obreros Independientes S/N Col. Luz Obrera. Ex-Fábrica La Constancia Mexicana. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

23. La Casa de la Música de Viena en Puebla. Av. Obreros Independientes S/N Col. Luz Obrera. Ex-Fábrica La Constancia Mexicana. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

24. Museo Casa del Títere Marionetas Mexicanas. . Av. Obreros Independientes S/N Col. Luz Obrera. Ex-Fábrica La Constancia Mexicana. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

25. Museo de la Música Mexicana “Rafael Tovar y de Teresa”. Av. Obreros Independientes S/N Col. Luz Obrera. Ex-Fábrica La Constancia Mexicana. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

26. Museo del Automóvil Puebla. Blvd. Esteban de Antuñano No. 33 ex Fábrica La Constancia Mexicana, Col. Luz Obrera. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

27. Museo Regional de Cholula. Calle 14 Poniente Número 307, San Juan Aquiahuac, San Andrés Cholula, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.

28. Museo de la Evolución en Tehuacán. Carretera Federal Puebla-Tehuacán 1211, San Lorenzo Teotipilco. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 horas.