En el marco de las celebraciones de la temporada de Todos Santos, el Ayuntamiento de Puebla encabezado por el Presidente Municipal Luis Banck, a través de la Secretaría de Turismo realizará la décima edición de Noche de Museos el próximo sábado 28 de octubre, con 21 recintos participantes para el disfrute de poblanos y turistas.

Los recintos que se integran a la Noche de Museos abrirán sus puertas de manera gratuita en un horario extendido, a fin de promover la cultura y riqueza del patrimonio histórico de la Ciudad.

Adicionalmente, se invita a las y los ciudadanos a participar en las actividades como el Corredor de Ofrendas y el festival “La Muerte es un Sueño”, las cuales son una oferta extraordinaria para divertirse en familia durante los días festivos.

Los museos participantes de esta edición son:

1. Tienda Museo “Artesanías de Puebla”. Av. Juan de Palafox y Mendoza 202 (esquina 2 Norte). Entrada gratuita: 10:00 – 22:00 h

2. Galería de Arte del Palacio Municipal. Av. Juan de Palafox y Mendoza 12 (Portal Hidalgo). Entrada gratuita: 21:00 – 23:00 h

3. Museo Universitario “Casa de los Muñecos” BUAP. 2 Norte 2. Entrada gratuita: 17:30 – 21:30 h

4. Museo del Tecnológico de Monterrey ITESM. 4 Norte 5. Entrada gratuita: 10:00 – 21:00 h

5. Sala de Exposiciones Temporales “José Luis Rodríguez Alconedo” Barrio del Artista. 8 Norte entre 4 y 6 Oriente. Entrada gratuita: 11:00 – 22:00 h

6. Los Secretos de Puebla “Puente de Bubas”. 2 Oriente 1001 Esq. Boulevard 5 de Mayo. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00 h

7. Museo “Casa del Mendrugo”. 4 Sur 304. Entrada gratuita: 17:00 – 20:00 h. Cupo limitado a 6 grupos de 20 personas cada uno con recorrido gratuito. Horario de acceso: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 y 19:30 h. Entrega de boletos el mismo día de Noche de Museos de 10:00 a 14:00 h en las instalaciones del museo.

8. Museo Amparo. 2 Sur 708. Entrada gratuita: 14:00 – 22:00 h

9. Museo de Miniaturas. 9 Oriente 6. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00 h

10. Museo Viviente. 7 Oriente 211. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 h. Cupo limitado a 6 grupos de 20 personas cada uno con recorrido gratuito. Horario de acceso: 17:00, 17:50, 18:40, 19:30, 20:10 y 21:00 h. Entrega de boletos el mismo día de Noche de Museos desde las 10:00 h hasta agotar pases. Limitado a 120 pases.

11. Club y Museo del Automóvil. 3 Sur 1501. Entrada gratuita: 17:00 – 22:00 h

12. Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. 11 Norte 1005. Entrada gratuita: 17:00- 21:00 h

13. Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario CCU-BUAP. Vía Atlixcáyotl 2299, esquina con Cúmulo de Virgo. Entrada gratuita: 10:00 – 22:00 h

14. Galería Tesoros de la Catedral Puebla. 5 Oriente 5. Entrada gratuita 17:00 – 21:00 h

15. Museo de la Evolución de Puebla. Av. Ejército de Oriente esq. Cazadores de Morelia s/n, unidad cívica 5 de Mayo, Los Fuertes. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00 h

16. Fototeca Juan Crisóstomo Méndez. Blvd. Esteban de Antuñano No. 33 ex Fábrica La Constancia Mexicana, Col. Luz Obrera. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00

17. Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza. Blvd. Esteban de Antuñano No. 33 ex Fábrica La Constancia Mexicana, Col. Luz Obrera. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00

18. Museo del Automóvil Puebla. Blvd. Esteban de Antuñano No. 33 ex Fábrica La Constancia Mexicana, Col. Luz Obrera. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00 h

19. Museo Infantil de la Constancia. Av. Obreros Independientes S/N Col. Luz Obrera. Ex-Fábrica La Constancia Mexicana. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00 h

20. Museo Regional de Cholula. Calle 14 Poniente 307, San Juan Aquiahuac, San Andrés Cholula, Puebla. Entrada gratuita: 17:00 – 21:00 h

21. Museo de la Evolución de Tehuacán. Carretera Federal Puebla-Tehuacán 1211, San Lorenzo Teotipilco. Entrada Gratuita: 17:00 a 21:00