Dulce Gómez

El Ayuntamiento de Puebla no dejará de insistir en la necesidad de poner en marcha el proyecto de Semaforización Inteligente, a fin de desahogar el congestionamiento vial, especialmente en la 11 Norte-Sur, declaró el presidente municipal, Luis Banck Serrato.

Fue la tarde de ayer cuando el edil puntualizó que no quitará “el dedo del renglón”, a pesar que admitió que hasta el momento únicamente su administración cuenta con 500 millones de pesos.

Por lo anterior, aseguró que gestionará 300 millones de pesos más ante Banobras, además de que aseveró que el plan elaborado junto con la UNAM ya cuenta con el visto bueno del gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad.

“Nosotros estamos insistiendo tanto con el Gobierno Federal junto con Banobras, así como con los regidores. Este es un proyecto prioritario para la ciudad, no quitamos el dedo del renglón, queremos un sistema inteligente de semaforización para la ciudad”, indicó.

Acotó que este sistema estaría ubicado en “ejes” considerado como prioritarios, específicamente la 11 Norte-Sur, donde actualmente circulan miles de automóviles.

“No hemos conseguido los recursos, pero no quitamos el dedo del renglón. Actualmente hay una enorme pérdida de productividad. No hay ninguna intención de dejar el proyecto porque lo necesita Puebla”, agregó.