Por Jesús Lemus/Puebla

El Congreso del Estado revisará el Código Penal para incrementar las sanciones de cárcel, cuando una persona participe en saqueos a tiendas comerciales, manifestó el diputado local de Compromiso por Puebla, Carlos Daniel Hernández Olivares.

Así lo dijo tras los saqueos registrados a centros comerciales la semana pasada, a raíz de las supuestas inconformidades de los ciudadanos por los incrementos en los precios de la gasolina.

Señaló que en algunos casos se comete el “robo hormiga” dentro de una tienda comercial y ello se tipifica de seis meses a 12 años de prisión, dependiendo del monto de lo robado, pero destacó que deben fortalecerse las penas de cárcel cuando se trate de un acto de rapiña.

“Antes de hablar de sanciones, lo primero que debe revisarse es la forma en que se realiza el delito, no es lo mismo cuando se roban algunos productos de la canasta básica o cuando es evidente que se pretende robar alguna pantalla o electrodoméstico que no tiene que ver con satisfacer las necesidades primarias y que en ambos se castiga con cárcel”.

Carlos Daniel Hernández sentenció que no pueden permitirse los actos vandálicos en Puebla a raíz de inconformidades sociales como fue el gasolinazo, dejando en claro que el ciudadano tiene derecho a manifestarse sin provocar disturbios que afecten a terceros.

Cabe recordar que el ayuntamiento de Puebla, informó que tras los saqueos registrados la semana pasada a diversos centros comerciales, hay un total de 83 personas detenidas que deberán enfrentar un proceso penal por este delito.