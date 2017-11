Por Patricia Moreno Sánchez

El incremento del salario mínimo, es solo una medida electorera opino José Ignacio Rivero presidente de la Red Mexicana de Franquicias-

Rivero Muñoz, refirió que el incremento aprobado de 88 pesos con 36 centavos es insuficiente, y no generará un verdadero beneficio a la clase trabajadora.

Consideró que para garantizar un salario remunerador, la economía debería crecer en niveles del cinco por ciento y no del dos como se registra actualmente

“particularmente me parece que esta medida de aumentar el salario mínimo es electorera y se cree que puede ayudar al partido en el poder para el 2018, no seamos inocentes, todo es electorero”

El representante insistió que esta herramienta, condenada eventualmente a desaparecer, se está volviendo irrelevante, al no generar ningún beneficio para la sociedad.

Por ultimo indicó que lo que no es razonable son los aumentos por decreto, esquema que no genera beneficio a la sociedad.