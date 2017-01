Por Jesús Lemus/Puebla

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se convirtió en el “traidor del país”, luego de que avalara y señalara que era necesario un incremento al precio de las gasolinas, dijo el dirigente estatal de MORENA, Gabriel Biestro Medinilla.

En entrevista telefónica, señaló que no hay justificación del mandatario poblano para que aumentara el precio de las gasolinas, toda vez que había prometido que con la Reforma Energética no habría más incrementos.

Indicó que la aplicación de esta política económica impulsada por su gobierno evidenció aún más su desapego y desinterés por el bienestar de los ciudadanos y que responde a los intereses de los capitales extranjeros con los que se comprometió durante su campaña.

“Diga lo que diga nadie le creé, es un presidente que ha perdido toda credibilidad, es un presidente que ha perdido toda fuerza política, está muy débil y desacreditado y está quedando como un corrupto, como un traidor y vende patria y como una persona totalmente alejada de los sentimientos y las necesidades del pueblo”.

Opinó que si a futuro se diera marcha atrás al gasolinazo, ello no implica que de la noche a la mañana México salga de la crisis económica en la que está sumergida y que se provocó por los gobiernos del PRI y PAN.