Dulce Gómez

El número de cuadrillas encargadas de supervisar el correcto funcionamiento de las luminarias en la ciudad de Puebla, pasó de tres a seis, debido a las intensas lluvias que se han registrado, principalmente en las tardes y noches, informó el director de Servicios Públicos, Eduardo Vergara López.

En entrevista, el funcionario destacó que diariamente el área a su cargo recibe entre dos y tres reportes, que de inmediato son atendidos.

Aunado a ello, Vergara López manifestó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), también informan a la Dirección de Servicios Públicos sobre daños en las lámparas, para que posteriormente sean atendidas.

Explicó que es común que durante la temporada de lluvias haya problemas con el alumbrado, debodo a que el lodo y el agua pega los cables.

“En la temporada de lluvias es común que se presenten algunos apagones y esto no es otra cosa que se sulfatan las líneas por inundaciones o el mismo lodo llega a pegar algunos cables”, dijo.

El director, mencionó por el momento el número de reportes no ha registrado un aumento, sin embargo la dirección está pendiente ante cualquier emergencia-

“Afortunadamente los reportes no han incrementado, a pesar de las lluvias tan intensas. Creemos nosotros que con los reportes ciudadanos, las cuadrillas y las informes de los elementos de la SSPTM intervenimos con más eficiencia”, acotó, al tiempo de recordar que aproximadamente hace un año se colocaron nuevas luminarias.