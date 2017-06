Por Jesús Lemus/Puebla

El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, afirmó que si hay la invitación para participar como candidato a un cargo público en 2018, lo estará valorando para tomar una decisión sobre el particular.

Cabe señalar que en las últimas semanas, se ha mencionado a Villanueva Lomelí como posible candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla para 2018.

En este sentido, agradeció las menciones periodísticas que lo destapan para el cargo público, dejando en claro que por el momento está enfocado a su encomienda como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

David Villanueva Lomelí consideró que sería futurismo político hablar de una candidatura, cuando todavía faltan varios meses para arrancar el proceso electoral local 2017-2018.”Ustedes me conocen y si a futuro existiera una invitación será un tema que este valorando y con toda la confianza que tengo hacia ustedes, es algo que se los daré a conocer”, mencionó.

Interrogado si tiene simpatía por algún partido, toda vez que no se encuentra militando en ninguna fuerza político, Villanueva Lomelí sentenció que no puede hablar de futurismo, luego de insistir que sigue enfocado en sus actividades como auditor. Añadió que si hay estas menciones hacia su persona, es porque desde su punto de vista ha realizado un excelente papel al frente de la ASE y ello se lo reconocen para la posibilidad de ser candidato ciudadano en 2018.