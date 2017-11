• Habría sustraído el dinero mientras fungía como director del Departamento de Indicios de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Odilón Larios Nava.- Ya se encuentra tras las rejas, por prisión preventiva, Nahur Hernández Santaella, el ahora exdirector del Departamento de Indicios de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien está imputado por el delito de “peculado”. Se le señala de haber robado 4.8 millones de pesos en efectivo cuando ostentaba el cargo antes señalado.

Después de que se descubriera el robo millonario de la bodega de indicios que estaba ubicada en las oficinas centrales de la Fiscalía, Nahur escapó y desde entonces estaba huyendo para sustraerse de la acción de la justicia.

Fuentes cercanas a la Fiscalía, quienes por obvias razones solicitaron la gracia del anonimato, señalaron que la dependencia debe investigar a otros directivos sobre todo los que son mandos directos de Nahur, ya que no descartan que puedan estar involucrados con estos hechos. Dijeron: “Si se hace una buena investigación seguro van a caer otros mandos administrativos, porque él no se chingó ese dinero solito, sin que sus superiores no se dieran cuenta”.

Cabe destacar que la detención de Nahur ocurrió en el estado de Morelos, donde lo encontró la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (FISDAI). Esta aprehensión fue confirmada en el siguiente comunicado oficial que emitió la dependencia estatal:

“Con medidas de control y supervisión constantes que desarrolla la Fiscalía General del Estado, se detectó que Nahur N., jefe de la bóveda de indicios, no depositó dinero asegurado por lo que de inmediato se iniciaron indagatorias.

De acuerdo a dictámenes de contabilidad, 4.8 millones de pesos era el monto del faltante, todo en efectivo descartando la sustracción de vehículos u otros objetos. Nahur N. se ocultó inicialmente en Tlaxcala y después en Morelos pero al rastrearlo con la colaboración entre entidades, la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de Puebla (FISDAI) logró detenerlo el miércoles 1 de noviembre.

Conforme al Nuevo Sistema de Justicia Penal, al aportar elementos de prueba, la autoridad jurisdiccional entregó el mandamiento de captura que se cumplió en la caseta de Atlixco.

A Nahur N. se le dictó prisión preventiva por el delito de peculado, en tanto que sus cuentas bancarias y las de familiares cercanos están aseguradas considerando que diligencias revelaron que pretendían mudarse permanentemente al vecino estado de Morelos”.