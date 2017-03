• El asesino escapó a Coatzacoalcos, Veracruz, pero los agentes no le perdieron la pista.

Odilón Larios Nava.- Autoridades estatales esclarecen el asesinato de una mujer de 70 años, en la colonia Insurgentes Oriente. Fue uno de sus empleados de confianza quien decidió asesinarla para robarle dinero en efectivo y objetos de valor.

La hoy occisa identificada como Consuelo Elizabeth Salazar Martínez, de 70 años de edad, era madre un Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) y murió estrangulada en su domicilio ubicado en la calle Mariano Matamoros número 79, entre las calles Pípila y Narciso Mendoza, en la colonia Insurgentes de Oriente.

De acuerdo con fuentes extraoficiales la mujer vivía de sus rentas y de prestar dinero. El día antes mencionado su hijo la encontró muerta dentro de la casa en donde ella habitaba sola. Como no les respondía el teléfono fue a buscarla y así se llevó la terrible sorpresa.

Desde entonces el homicida era buscado, se había robado dinero en efectivo, objetos de valor e incluso una camioneta. Por las declaraciones de vecinos y las investigaciones a cargo de los agentes ministeriales del área de homicidios de la Fiscalía, se pudo conocer su identidad.

Se trata de Orlando C. S., de 35 años de edad, quien luego de perpetrar el robo y homicidio escapó a Coatzacoalcos, Veracruz. Los agentes nunca le perdieron la pista, pero no podían detenerlo por respetos a los códigos que establece el nuevo sistema de justicia y de esa manera evitar darle algún resquicio legal con el cual pudiera buscar su libertad.

Es por ello que los investigadores tuvieron que mostrar paciencia y esperar hasta que fuera liberada la orden de aprehensión y de esa manera en horas recientes lograron la detención del probable asesino quien ya se encuentra a disposición del Juez de la causa.

De esta manera el asesinato de Consuelo Elizabeth Salazar Martínez, quedó esclarecido y Orlando ahora deberá enfrentar el proceso en su contra durante los siguientes meses.

COMUNICADO OFICIAL

Como parte de las investigaciones y pruebas recabadas por parte de la Agencia Estatal de Investigación y del agente del Ministerio Público, se obtuvieron videos aledaños al domicilio de la víctima, donde se observó a Orlando “N” entrar al domicilio y 30 minutos después salir por la parte trasera de la casa.

Dentro de las indagatorias asentadas en la carpeta de investigación 1639/2017/ZC, se estableció que el hoy detenido agredió físicamente a la mujer de la tercera edad y a continuación la asfixió con una almohada, provocándole su muerte.

De la información recabada, se tuvo conocimiento que el probable responsable era empleado doméstico de la víctima y que durante el tiempo que laboró para ella, le robó la cantidad de 25 mil pesos, y después accedió a firmar un documento en donde se comprometía a pagar el dinero, no obstante, al incumplir el acuerdo fue denunciado.

Al obtener del Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, la Fiscalía General se avocó a su ubicación, logrando saber que el responsable se encontraba en Veracruz; tras solicitar la colaboración de aquel estado, agentes de investigación implementaron un operativo en el municipio de Amatlán, Veracruz, donde fue detenido y posteriormente quedó a disposición del Juez correspondiente.