Por Patricia Moreno Sánchez

Necesario atacar la inseguridad de forma estructural para combatir el incremento de robos en casa habitación, robo a transeúnte, de autopartes y robo en trasporte público consideró Rodrigo Abdala, diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

El legislador refirió que de no atenderse esta grave situación se mantendrán los delitos del fuero común pero que ahora son con mayor violencia, al tiempo de condenar el crimen del elemento policiaco que junto con otros compañeros frustraron un asalto en la Ruta 7ª, cuando transitaba por la Colonia Belisario, lo cual le costó la vida.

Insistió que de no tomarse una decisión estructural continuará creciendo este tipo de inseguridad y la delincuencia organizada en la zona huachicolera.

Agregó que este fenómeno no se va a terminar con la solo la ampliación de los cuerpos policiacos, con la llegada de más elementos del Ejército Mexicano.

Refirió que la estrategia debe ser prevención, mas no de reacción. Destacó que no se puede atacar un delito, si las poblaciones enteras no tienen recursos para una subsistencia básica.

“Como se puede combatir un delito, cuando la gente no tiene dinero para llevarse un plato de comida, y no hay oportunidades de empleo, de educación, de salud” .

Agrego que los delitos y otras deficiencia que padece la población solo será en base a combatir y terminar la corrupción, los favoritismos y saqueos de los mismos gobiernos.

Por ultimo dijo que no se puede descartar que el asesinato de Meztli Sarabia, hija de Simitrio, que se registró el jueves por la mañana, es un crimen de estado.