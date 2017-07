Por Patricia Moreno Sánchez

Isauro Rendón rindió protesta como no nuevo dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (SUTISSSTEP)

Aseguró que este sindicato tiene rumbo, al asegurar se tomó las “riendas” de esta responsabilidad con legalidad.

“Que no le quede duda a nadie, lo digo fuerte y quedito; somos un comité legalmente constituido y que nuestra Toma de Nota fue salvada una vez más pese a la guerra de intereses, que a partir de esta fecha se dejaran a tras” aseveró el dirigente.

Lo anterior tras las series de irregularidades que se presentaron en las asambleas sindicales para lograr la renovación sindical, y por los señalamientos sobre de que no hubo quórum para su elección.

Indicó que el reto de su administración será la cercanía y comunicación con todos los sindicalizados y caminar con transparencia y equidad. Al mismo tiempo acabar con actos de irresponsabilidad, negligencia y corrupción al interior del sindicato.

En este acto oficial que se llevó a cabo la mañana del martes en el Auditorio del ISSSTEP, refirió que entre sus propuestas esta la modificación de los estatutos para que vayan de acuerdo a la actualidad y beneficien a los más de 2 mil compañeros sindicalizados.

Al mismo tiempo agradeció al director del ISSSTEP, ahí presente Eugenio Mora, su apoyo para la reinstalación de cuatro compañeras y le solicitó ayuda para reinstalar a otros trabajadores más.

Por su parte Eugenio Mora, director del instituto ofreció mayor comunicación y “puertas abiertas” para con los sindicalizados.

En entrevista Isauro Rendón refirió que se investigará las supuestas irregularidades registrada se las anteriores administración sindicales, y en su caso se actuará en consecuencia.

No obstante dijo que se buscará acercamiento con los grupos opositores para trabajar en unidad.