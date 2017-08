Por Jesús Lemus/Puebla

Las asociaciones electorales permitirán dar voz a los partidos políticos pequeños que se caracterizan por no tener las mismas estructuras de trabajo que tienen el PRI y PAN en el estado de Puebla, declaró la diputada local del PT, Lizeth Sánchez García.

En este sentido, la representante popular rechazó que esta medida y que fue avalada en la reciente reforma a la Ley Electoral, sea para salvar a partidos políticos que en ocasiones no tienen la suficiente votación en los diversos procesos electorales.

En este sentido, dijo que la asociación electoral, permitirá generar una mejor democracia política en el estado de Puebla, entre quienes busquen integrar una coalición o alianza para ganar los diversos cargos públicos que estarán en disputa en 2018, como son las alcaldías, diputaciones locales y gubernatura estatal.

En el caso del PT, indicó que buscarán la posibilidad de competir solos en las elecciones del otro año, aunque no descartó que también usen la figura de asociación electoral, aunque no especificó si sería una vez con el PAN o en esta ocasión tratarían de aliarse con MORENA, tal y como ocurrió en el Estado de México.

“No lo quiero interpretar como un tema de salvación, sino complacer forma de darle voz y democracia a los partidos, ciudadanos y minorías que se encuentran en el Congreso del Estado de Puebla. No descartamos que en su momento podamos usar dicha figura electoral”, mencionó.

Es importante recordar que la asociación electoral permitirá que a través de una coalición o alianza de cierta cantidad de partidos, se pueda conjuntar el tres por ciento de la votación y con ello mantener el registro local de cada fuerza política.

Asimismo, se establece que si hay una asociación electoral, los partidos políticos no aparecerán por separado en las boletas electorales, sino se creará una nueva sola marca de la coalición que concentrará a todos los partidos políticos al momento de que el ciudadano elija a sus nuevas autoridades.

Cabe recordar que en las elecciones de 2016, pese a que hubo alianzas, los partidos políticos aparecieron por separado en las boletas electorales y ello, derivó que el PT, PVEM, Encuentro Social y Pacto Social de Integración, estuvieran a punto de perder su registro local.