El coordinador de los diputados locales del PVEM, Juan Carlos Natale López, condenó que algunos de los legisladores califiquen sus propuestas de trabajo “como populistas” y con fines políticos de cara a las elecciones de 2018.

Por lo anterior, lamentó que el diputado local del PAN, Pablo Montiel Solana, criticara sus propuestas para eliminar el fuero constitucional y reducir el salario en 10 por ciento a los representantes populares, pues ello demuestra que está en contra de estas medidas.

Destacó que las propuestas antes citadas, son una demanda ciudadana y es por ello que las promueve al interior del Congreso del Estado, pues de concretarse, dijo, se podría limpiar un poco la imagen de los políticos que persiste entre los ciudadanos.

“Cambiaría el termino populista por popular ya que la mayoría de mis propuestas son populares y por qué son populares porque la gente me lo pide y exige en mis redes sociales, en las colonias y donde me ven me piden que propongan lo que ellos quieren y estoy aquí para proponer lo que la gente quiere”.

Juan Carlos Natale López consideró que sus iniciativas de trabajo no pueden señalarse que tienen un fin político rumbo al 2018, pues destacó que falta más de un año para que los poblanos salgan a las urnas a elegir a sus nuevas autoridades en el estado y a nivel federal.

Reconoció que en el Congreso de Puebla se han hecho esfuerzos de austeridad con la eliminación del pago de telefonía celular y los vales de gasolina para los diputados, sin embargo, afirmó que los ciudadanos le han demandado la reducción de salarios y que los legisladores no evadan la acción de la justicia por contar con fuero.