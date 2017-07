Por Jesús Lemus/Puebla

La Asamblea Nacional del PRI permitirá establecer reglas claras respecto a quienes buscan un cargo de representación popular en las votaciones de 2018, declaró el senador de esta fuerza política, Ricardo Urzua Rivera.

Con lo anterior, consideró que el sub secretario de la SEDATU tendrá sus días contados sobre la promoción que hace en todo el estado, para obtener la candidatura del partido al gobierno estatal.

Consideró que sus visitas para reunirse con priistas que deben exigir al PRI nacional una consulta a la base como método para designar al abanderado al gobierno del estado, únicamente divide a la militancia que está interesada en la misma posición.

“En toda contienda electoral no tiene por qué haber ventajas, Lastiri se ha anticipado y no soy yo quien lo tenga que juzgar pero tanto el como Rafael Moreno Valle han utilizado métodos para posicionarse y estoy casi seguro que han incurrido en actos anticipados de campaña, no tiene que haber ventajas”, sostuvo.

Aunado a lo anterior, el senador del PRI, Ricardo Urzua Rivera, convocó a las dirigencias del PRI, a establecer las reglas que deberán seguir quienes aspiren a un cargo de elección popular y con ello evitar una competencia desleal.