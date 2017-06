Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado del PAN, Pablo Montiel Solana, dijo que las dirigencias de esta fuerza política, no están promoviendo el refrendo de la militancia y que podría interpretarse como una estrategia para no depurar el padrón inflado que se tiene, mismo que se denunció hace algunos años.

Desde su punto de vista, tanto Jesús Giles Carmona y Pablo Rodríguez Regorodosa, líderes del PAN estatal y municipal de Puebla, respectivamente, tienen que emitir un oficio para detallar todos los pasos para este refrendo de militancia.

Añadió que en lo personal ha visto algunos tuits donde se informa sobre este refrendo de la militancia, pero desde su punto de vista, no todos los militantes tienen una red social para estar informados sobre este particular.

“Un proceso como este no puede quedarse en ver si los militantes se enteran para cumplir con sus obligaciones, no veo un esfuerzo de las dirigencias para comunicar los plazos y los mecanismos que se tienen para esta labor partidista”.

Cabe señalar que el Partido Acción Nacional tiene de Puebla, tiene dos meses para recibir el refrendo de todos los militantes, que deberán acudir con su credencial de votar, además de poner su huella dactilar para cumplir con este proceso.

En caso de que no refrenden la militancia, los panistas podrían seguir perteneciendo al padrón, pero con el riesgo de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN suspenda sus derechos políticos.