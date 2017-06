Por Jesús Lemus/Puebla

Los diputados locales del Congreso del Estado de Puebla, deben apoyar a los artesanos de Cholula, quienes en los últimos días han sido amedrentados por las autoridades de estas dos demarcaciones que evitan a toda costa la venta de sus productos, declaró uno de los afectados, Edwin Arce.

Así lo declaró después de llegar con un grupo de 50 personas a manifestarse frente a la sede del Congreso del Estado de Puebla, donde señalaron que los ayuntamientos de San Pedro y San Andrés Cholula, han violado sus derechos una vez que hay un amparo que les permite vender sus artesanías en estas demarcaciones del territorio poblano.

Condenó que el pasado fin de semana, autoridades de los municipios antes citados haya realizado un operativo de seguridad para decomisar una serie de mercancías, que desde su punto de vista tienen un valor que supera los 100 mil pesos.

Mencionó que el argumento para no dejarlos vender a través de los ayuntamientos, es que se afecta la zona urbana de las dos Cholulas; sin embargo, añadió que por varios años han ofertados sus productos, pero desde la entrada en vigor del Tren Turístico, es como se les empezó amedrentar en esta zona.

“Las autoridades municipales no promueven la cultura pero si nos exhiben ante los turistas nacionales e internacionales persiguiéndonos y violando el derecho humano al trabajo. Solicitamos una salida a esta situación que podría derivar en un conflicto mayor”.

Reiteró que pese a que tramitaron un amparo para poder comercializar sus productos en la escalinata de la pirámide, los alcaldes José Juan Espinosa Torres y Leoncio Paisano Arias, no respetaron este recurso legal y en contubernio con el gobierno del estado los agredieron para retirarlos del sitio.