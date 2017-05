Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado federal independiente, Alejandro Armenta Mier, sentenció que apoyará a las fuerzas progresistas sin condiciones políticas que derive en algún cargo público en el 2018 bajo las filas de MORENA.

Así lo manifestó en el noticiero 10 AM Noticias de La Opinión Diario de la Mañana que se transmite de lunes a viernes a las 10 a 11 de la mañana a través la aplicación Tunein radio y en la cuenta oficial de facebook.

En este sentido, dijo que jamás ha condicionado su apoyo a favor de las causas sociales, a cambio de un cargo público, pese a que en su momento existió la propuesta bajo las filas del PRI de que fuera diputado federal sin la necesidad de hacer campaña.

Dijo que rumbo a las elecciones de 2018, el enemigo a vencer, es el viejo sistema político que en los últimos años ha dirigido las riendas del país, sin que realmente exista un apoyo social y; por el contrario, solamente se cubren diversos actos de corrupción como la deuda pública que dejó el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Alejandro Armenta Mier puntualizó que después de 32 años de militancia en el PRI, no se arrepiente de haber renunciado a esta fuerza política, dejando en claro que jamás negará sus orígenes y que arrancaron dentro de un partido que luchaba por las causas sociales.

Sin embargo, destacó que el partido de causas sociales poco a poco fue muriendo por los que han sido líderes estatales, que más allá de atender un proyecto ciudadano, insistió, privilegiaron otras situaciones que derivan en actos de corrupción.

“Apoyaré a las fuerzas progresistas sin ningún tipo de condición, yo estaré participando con las fuerzas progresistas, estaré participando con MORENA (…). Qué bueno que los corruptos me sacaron de su círculo de delincuencia”.