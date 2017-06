Por: Carlos Linares Mendoza

Fotos: Erika Dillanes / Carlos Linares

QUIEN visitó la entidad poblana para ser homenajeada en San Pedro Museo de Arte, fue la guapa cantante y actriz Aranza, como parte del evento denominado “México de Noche”.

Con un merecido homenaje donde artistas locales interpretaron canciones de la cantante, fue como arrancó dicha presentación, en medio de un ambiente cálido y elegante, con invitados especiales de la socialité poblana.

Entre lágrimas la también actriz, llegó elegante para la ocasión al museo, luciendo un vestido en color rojo que la hacía verse más bella de lo normal.

En entrevista EXCLUSIVA, para LA FARÁNDULA de LA OPINIÓN DIARIO DE LA MAÑANA mencionó, “Estaré en un proyecto de banda de un amigo mío que es muy querido que se llama Walter ha sido empresario y manager, tenemos muy buena relación, se le ocurrió este concepto y pues estamos preparándolo, yo me incorporo a los ensayos ya que por la gira que tengo con el señor Manzanero me la he pasado cambiando maletas, conozco el espectáculo, es muy bello de banda con muchos musicales, habrá varios cantantes y gente talentosa como Natalia Sosa y Claudia Sierra, no quiero platicarlo mucho a la gente pero la idea es presentar la música de banda para las personas que no tienen la facilidad de ir a un baile, esto será parte del espectáculo Sinaloa VIP, es una idea ambiciosa, habrá hasta cocina sinaloense, habrá banda, bailables y mucho de ese estado”, comentó la cantante a cerca del proyecto Foro 360.

Sobre la gira con el cantante y compositor Armando Manzanero agregó “Me está yendo bien, estamos presentándonos por varios lugares del país, yo al señor Manzanero le tengo muchísimo cariño y aprecio”.

La cantante Aranza mencionó que aunque no tiene en sus planes grabar un disco de banda, si estará por segunda vez cantando en un evento con este género, “Por el momento no tengo contemplado lanzar un disco en banda, pero es un género al que le tengo mucho cariño”.

Cabe señalar que al final del evento se le entregó un reconocimiento por su homenaje a 25 años de carrera artística, así mismo cantó con mariachi y estuvo entre las invitadas la guapa Linda Torres quién ganó el certamen “Señora Clásica Belleza Internacional México”, en Tijuana y representará a Puebla y todo el país en Costa Rica el próximo año.