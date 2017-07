Por Jesús Lemus/Puebla

En medio de críticas del PRD, el Congreso del Estado de Puebla, concretó la aprobación de la cuenta pública del gobernador del estado, Antonio Gali Fayad, de cuando fungió como ex alcalde de la calidad, así como la asignación de los nueve notables que a partir de los siguientes días trabajarán para conformar el Comité de Participación Ciudadana.

Lo anterior ocurrió en la sesión del Congreso del Estado de Puebla, donde la diputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo, condenó que en este proceso del comité seleccionador de los nueve notables, no se haya integrado a ninguna mujer en el proceso.

Consideró que debió existir apertura para las mujeres, que harían un papel importante en la selección de los 5 integrantes que pertenecerán al Comité de Participación Ciudadana.

Condenó que de la lista de 17 personajes, se haya quitado a los rectores más críticos del gobierno del estado, como fue el caso de la IBERO y UPAEP, que están encabezadas por Fernando Fernández Font y José Emilio Baños Ardavin, respectivamente.

LOS NUEVE NOTABLES

De esta manera, Carlos Palafox del Tecnológico de Puebla; Luis Cabrera de la Universidad de la Sierra; Job César Romero; rector de la UMAD, Antonio Quintana; presidente de COPARMEX y Arturo Flavio integrante de la Escuela Libre de Derecho.

Asimismo, Alfonso Esparza Ortiz; rector de la BUAP, José Mata; rector de la ANAHUAC, Jesús Migoya; presidente del Consejo de Seguridad y Justicia, además de Gustavo Rosas que representa al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, respectivamente, serán los 9 notables que trabajen en la integración del Comité de Participación Ciudadana.

DICTAMINA CONGRESO DEL ESTADO CUENTA PÚBLICA DEL EX ALCALDE DE PUEBLA GALI FAYAD

En el tema de la cuenta pública del gobernador Antonio Gali Fayad y de cuando fungió como alcalde de Puebla hasta el corte del 19 de febrero, la diputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo, condenó que el Poder Legislativo sea utilizado como garrote político para avalar algunos ejercicios fiscales de personajes cómodos, mientras que a otros se les perjudique, como fue el caso del ex presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez.

De esta manera, celebró que el propio Rivera Pérez haya ganado un primer round al Poder Legislativo a través de un amparo que evita la publicación de su nombre en la lista de servidores públicos inhabilitados, aunque ello no implica que libre la sanción de 12 años tras las supuestas anomalías a su cuenta pública 2013 de cuando fungió como alcalde de la ciudad.