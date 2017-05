Por Patricia Moreno Sánchez

Ante los intentos fallidos para destituir a su dirigente sindical, Álvaro López Vázquez los trabajadores disidentes de la empresa automotriz AUDI, en rueda de prensa informaron que buscaran el apoyo de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) para lograr una asamblea en la cual se nombre otro comité sindical que responda a las demandad de sus agremiados.

Eduardo Badillo integrante del Comité de Destitución expuso que esta renovación sindical se debe a que no tienen un verdadero represente, además de que se señala a López Márquez de ser responsable de diversas irregularidades sindicales, además de negarse a informar de forma adecuada el destino de las cuotas salariales.

Recordó que ya cuentan con más del 50 por ciento de las firmas de los trabajadores para convocar a una asamblea de renovación sindical.

Los inconformes agregaron que muchos trabajadores han sido amenazados por apoyar el movimiento, incluso algunos trabajadores fueron despedidos de forma injustificada, lo que genero temor entre los sindicalizados.

No obstante, aseguraron, continuaran con su lucha por una verdadera representación sindical, por lo que en caso de que la UNT no los apoye acudirán a la Secretaria del Trabajo estatal y federal.