Por Jesús Lemus/Puebla

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, sentenció que no habrá excusa, ni pretexto para que todos los sujetos obligados cumplan con los nuevos lineamientos en materia de transparencia.

El también coordinador de los diputados del PAN, indicó que los sujetos obligados tienen hasta el 4 de mayo para apegarse a las nuevas normas que avaló hace unas semanas el Poder Legislativo a través de una reforma.

Destacó que si no hay cumplimiento con las reglas establecidas por los diputados locales, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), podrá establecer las sanciones correspondientes.

Jorge Aguilar Chedraui destacó que para este 29 de marzo, se tiene programado un nuevo curso en materia de transparencia, que permitirá a los alcaldes, partidos políticos y otros sujetos obligados, abundar sobre las nuevas obligaciones que deben cumplir en el rubro.

“Para el cuatro de mayo todos los sujetos obligados deben cumplir, en este momento tenemos 313 sujetos obligados en el padrón aprobado por este pleno, todos sin excusa ni pretexto deben cumplir con esta información. En caso de las juntas auxiliares o de los ayuntamientos que no tengan internet nosotros vamos a proveerles de como publicar esta información”.

Es importante mencionar que a partir del 5 de mayo el Instituto de Transparencia, hará una serie de evaluaciones de forma sorpresiva, para conocer qué sujetos cumplen con las nuevas obligaciones, de lo contrario pasarán al tema de las sanciones planteadas en la ley.