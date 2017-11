Por Patricia Moreno Sánchez

Con la finalidad de empoderar a la mujer con oportunidades de empleo y empredendurismo para la Federación Obrera de Organizaciones Femeniles (FOOF) anuncio las inscripciones para los Seminarios Productivos que se iniciaran el próximo 30 de noviembre en la Región de Libres, informó la dirigente Delfina Pozos Vergara.

Explico que con esto Seminarios Productivos, se impartirán cursos de orientación y acompañamiento para acceder a los diversos programas del gobierno estatal y federal para la capacitación para el empleo o el emprededurismo.

Destacó que desde su toma de protesta el pasado 4 de septiembre como dirigente de esta organización que está afiliada a la Confederación Nacional Campesina (CTM) en Puebla, se inició con el trabajo de su plan trabajo 2017-2018. Dentro de este programa de trabajo consiste el recorrer el estado para conocer las demanda de los y las trabajadores, así como de toda ciudadanía.

Agregó que este Seminario Productivo se llevará a las siete regiones productivas, para generar mayores oportunidades de crecimiento personal y una mejor calidad de vida, por ultimo destacó que este proyecto no solo es enfocado a la mujer, ya que los hombres puede acercarse a solicitar apoyo.

NO DESCARTA BUSCAR UN PUESTO DE ELECCION POPULAR

En otro tema, Defina Pozo Vergara, dirigente de la FOOF no descartó buscar un puesto de elección popular para el 2018, dijo que en caso de que la “gente” se lo pida, podría contender por algún cargo, sin embargo aseguró que por ahora su prioridad es trabajar en esta encomienda que recibió en pasado septiembre.