Por Patricia Moreno Sánchez

La Arquidiócesis de Puebla y Cáritas enviarán apoyo alimentario a la población de las comunidades más afectadas por el paso del Huracán “Franklin ” informó Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Arzobispo de Puebla, lo anterior en entrevista al término de la misa dominical en Catedral.

Explicó que afortunadamente el fenómeno meteorológico no causó graves daños en territorio poblano, no obstante se tiene conocimiento que varias hectáreas de cosechas se afectaron por lo que los pobladores se vieron afectados .

Sánchez Espinosa explicó que a través de las parroquias de podrán distribuir los apoyos, dijo que no tienen un dato exacto de cuántas personas perdieron sus cosechas y animales de traspatio, lo cual es solo para su sustento.

El Líder de a grey católica informó que a través de Cáritas se buscará apoyar a la mayor población posible, a través de las parroquias, a través de las cuales estuvo pendiente de los municipios que están en riesgo por el paso del meteoro, como son Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, Cuetzalan, entre otros.

“Gracias a Dios no hubo mayor afectación , solo ríos caudalosos y los párrocos estuvieron monitoreando principalmente en las comunidades más adentradas en las zonas serranas “, refirió.

Por último recomendó mantener las recomendaciones de protección civil ante el pronóstico de mantenerse algunas lluvias en estas zonas serranas.