• El Diputado Federal anuncia que se destinarán desde el Congreso de la Unión los recursos que sean necesarios para reconstruir las zonas afectadas.

IZÚCAR DE MATAMOROS, Pue.- El Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Dip. Fed. Jorge Estefan Chidiac, en compañía de los Diputados priistas del estado, recorrió los municipios de Atzala, Izúcar de Matamoros y Tepeojuma, que resultaron gravemente afectados por el terremoto del 19 de septiembre; en esa zona, ante los poblanos más afectados se comprometió a destinar la ayuda que se sea necesaria desde el Congreso de la Unión.

“Veo mucha tristeza, mucho sufrimiento, pero también veo mucho ánimo y convicción de que nos vamos a levantar, no es fácil enfrentar un momento tan grave donde se pierde a un ser querido o el patrimonio formado durante años, yo me comprometo, y lo voy a hacer, no habrá una casa que no se levante, una iglesia que no se reconstruya o una escuela que no esté de pie, vamos a hacer que la cosas se hagan y la gente se vaya recuperando”, señaló Estefan Chidiac.

El también Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, señaló que en el presupuesto, que se planeará en noviembre, se destinarán recursos para afrontar esta emergencia que viven miles de mexicanos y así nadie quedará abandonado.

“Ante esta tragedia, le pido a los afectados que se inscriban en los padrones de damnificados y reporten sus daños porque de ninguna otra manera les van a llegar los apoyos, por ejemplo aquí (Izúcar) el módulo de atención está en la Casa Colorada y yo me encargo de que vengan los recursos”, puntualizó Jorge Estefan Chidiac.

El Diputado tricolor recalcó que para la federación el estado de Puebla es muy importante y anunció que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, visitará la mixteca en las próximas horas; asimismo, agregó que se reunió con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, quien dispuso de dos tráilers de ayuda (víveres y ropa) para la región.

El Presidente del CDE estuvo acompañado por la Senadora Lucero Saldaña Pérez, las Diputadas Federales Xitlalic Ceja García y Hersilia Córdova Morán, y los Diputados Locales José Chedraui Budid, Silvia Tanús Osorio, Maritza Marín Marcelo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Francisco Javier Jiménez Huerta y Leobardo Soto Martínez.