Por Jesús Lemus/Puebla

La empresa Cabify informó que regresará a operaciones en la capital, luego de cumplir una vez más con los requerimientos de la nueva reforma a la Ley del Transporte que se avaló por los diputados locales hace menos de 15 días y que robustece los requisitos para que los choferes de estas unidades puedan trabajar.

A través de un comunicado, la referida empresa señaló que tienen las condiciones para posicionarse como un servicio de taxi seguro en favor de los usuarios.

Cabe recordar que el 15 de septiembre, el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, dijo que suspendería la operación de Cabify en Puebla, luego de que uno de los choferes de esta empresa incurrió en el delito de feminicidio en contra de Mara Castilla, ex estudiante de la UPAEP.

Incluso, ese lamentable asesinato en manos del chofer de la empresa citada, provocó que en Puebla y en diversas partes del país, existieran varias movilizaciones para condenar el delito en contra de la ex estudiante de la UPAEP.

Días después, otra alumna pero ahora de la BUAP, perdió la vida luego de que fue asaltada por algunos sujetos, entre ellos un chofer de la empresa de taxi ejecutivo UBER.

A raíz de lo anterior, el mandatario poblano envío al Poder Legislativo una reforma a la Ley del Transporte para robustecer las reglas de operación de taxis ejecutivos en Puebla.

Entre las nuevas reglas se encuentra que los choferes deben estar certificados en equidad de género, que los usuarios compartan en tiempo real su traslado con algún conocido y que se enfoca a medidas de seguridad, que el conductor no cobre en efectivo el servicio prestado, que no requieren licencia mercantil para operar en Puebla y que mensualmente se publicará la lista de choferes de las empresas de taxi ejecutivo.