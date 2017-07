Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local independiente, Julián Peña Hidalgo, adelantó que el Congreso del Estado de Puebla, podría negar la constancia de ciudadanía poblana, al líder del partido MORENA, Gabriel Biestro Medinilla, quien podría buscar un cargo de representación popular en 2018.

Lo anterior se desprende, después de que en la sesión del Congreso del Estado de Puebla, ingresó la solicitud del dirigente estatal de MORENA, Gabriel Biestra Medinilla, quien busca la ciudadanía poblana, una vez que es originario de México.

En este sentido, Peña Hidalgo mencionó que el líder político tiene varios años radicando en el estado de Puebla y; por lo tanto, consideró que hay las condiciones de que puedan darle su constancia de ciudadanía poblana, aunque insistió que podría existir algún tema político en este particular.

“Hemos sabido que el Congreso no dictamina de acuerdo a los tiempos ni a la ley sino de acuerdo a los intereses políticos y podría ser este el caso de que lo mandara a la congeladora pero si se demuestran los requisitos y se demuestran las condiciones por las que Gabriel pidiendo la ciudadanía la comisión no tendría ningún argumento para negársela”.

Peña Hidalgo sentenció que en su calidad de representante de Morena en el Poder Legislativo de Puebla vigilará que el procedimiento dentro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se realice con transparencia y dentro de los tiempos regulares en los que se expide este documento a los solicitantes.

Es importante mencionar que Biestro Medinilla ha sido mencionado como uno de los personajes que peleará la candidatura de MORENA para la presidencia municipal de Puebla.