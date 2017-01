+ Siempre defenderé los intereses de los que menos tienen, asegura el gobernador

Tecamachalco, Pue.-

El gobernador Rafael Moreno Valle, acompañado de la coordinadora nacional de Prospera, Paula Hernández, inauguró la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, que fue rehabilitada con 5 millones de pesos.

En gira de trabajo, entregaron cunas, además de certificados de primaria y secundaria, como parte de los programas de inclusión social, e inauguraron la Unidad de Atención Regional (UAR), donde los beneficiarios de Prospera podrán realizar trámites con mayor facilidad.

Moreno Valle recordó que gracias a una estrategia integral de su administración, Puebla fue la entidad que más incrementó el ingreso, según datos del Coneval.

Sobre la situación que se vive en la actualidad en materia económica, el mandatario reiteró que en la entidad no subirá el costo del pasaje, y que ya se retiraron 5 concesiones a quienes intentaron hacerlo: no me va a temblar la mano para actuar siempre defendiendo los intereses de los que menos tienen.

Ante los retos en materia económica, insistió en que los mexicanos deben estar unidos para buscar soluciones.

Por eso refrendó su disposición de coadyuvar para que los apoyos federales lleguen al estado.

En su intervención, Paula Hernández reconoció el respaldo de Moreno Valle: son momentos de unidad, donde los gobiernos debemos aliarnos para hacer que México crezca.

Apuntó que seguirán los apoyos a las más de 500 mil familias poblanas, con los 5 mil millones de pesos que se destinan al año a este programa.

En este municipio, Moreno Valle también otorgó tabletas, uniformes escolares, escrituras, apoyos al campo, paquetes maternales y cobertores.