Por Patricia Moreno Sánchez

El Consejo Coordinador Empresarial propone una mesa de diálogo entre empresarios y autoridades para analizar la restricción de bebidas alcohólicas después de la media noche afirmó el Presidente Carlos Montiel Solana.

Refirió que en todo caso se debe ampliar esta medida a la zona metropolitana es decir a municipios como San Pedro y San Andrés Cholula que tienen gran actividad en venta de bebidas alcohólicas en bares y antros.

“Una vez que se determine que es lo mejor para el municipio de Puebla, se deberá hacer el esfuerzo de platicar y llevar en todo caso está medida a los municipios conurbados donde se sabe hay gran actividad nocturna”.

Dijo que se debe evitar caer en el mismo caso de hace años cuando se instruyó una medida rígida sobre la venta de alcohol por el municipio poblano y la gente acidia a los municipios vecinos para disfrutar de la vida nocturna.

Refirió que afortunadamente el martes ya se inició con un acercamiento entre las partes , en el cual se pretende se planteen los argumentos de las autoridades para establecer esta medida y al mismo tiempo se presenten los argumentos e inquietudes de los empresarios del ramo, encabezados por la Cámara Nacional de Comercio, CANACO.

Indicó que los empresarios tienen análisis y estudios que demuestran que esta medida no tendrá un beneficio en el aspecto de seguridad.

“Lo que hace falta es que se sienten, que dialoguen que platiquen, los argumentos de un lado y de otro y se llegue a conclusiones, no que beneficien al Ayuntamiento o al sector empresarial, sino que se busque un bien mayor que es el beneficio a la sociedad poblana”.

Aclaró que no se está en contra ni a favor de esta iniciativa, dijo que solo se insiste en que debe privilegiarse el dialogo entre las partes para lograr un acuerdo.