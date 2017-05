Por Jesús Lemus/Puebla

El Congreso de Puebla fijará un posicionamiento sobre el supuesto civil asesinado a sangre fría en Palmarito Tochapan por un elemento del Ejército Mexicano, hasta conocer si no hubo una manipulación del video donde se hace este señalamiento, declaró el diputado local del PAN, Mario Rincón González.

Así lo dijo en su calidad de presidente de la comisión de Seguridad del Poder Legislativo, tras señalar que no es perito para afirmar que el video que circula en redes sociales sobre el operativo en Palmarito Tochapan, es original y; por lo tanto, sí se registró un abuso de autoridad por parte del soldado quien supuestamente le disparó en la cabeza.

Señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Procuraduría General de la República (PGR), deben agotar las investigaciones sobre el caso Palmarito y; con base en ello, el Poder Legislativo definirá su posicionamiento sobre el caso.

“Hay que investigar el actuar de nuestras corporaciones, una vez que conozcamos todas las investigaciones fijaremos un posicionamiento desde el Congreso del Estado, está claro que tampoco vamos a permitir conductas fuera de la ley”, mencionó.

Asimismo, el diputado local del PAN, minimizó las posturas en su contra sobre que en las últimas semanas no ha sesionado al frente de la comisión de Seguridad, pese a diversos hechos de inseguridad que se han registrado en la entidad poblana.

Rincón González puntualizó que ha existido una comunicación constante con los titulares de la Secretaría de Seguridad en el gobierno del estado, a quienes respaldó en las acciones que hacen para disminuir el robo de combustible en el territorio poblano.