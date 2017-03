Por Patricia Moreno Sánchez

La Asociación Estatal de Padres de Familia analiza la propuesta para que los alumnos de educación básica no lleven mochilas a las escuelas siempre y cuando sea acompañado de un programa integración que incluya la colocación de lockers.

Alejandro Águilar presidente de la AEPF Explicó que está propuesta de que planteo Patricia Vázquez del Mercado Titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se analiza iniciar clases como un programa piloto en escuelas de tiempo completo.

Agregó que decía eficacia de dicho programa que se está trabajando con la SEP se definirá se implementa en todo el estado.

No obstante refirió que tendrá que tendrá que reorganizar lo que es el material del trabajo y los primeros programas educativos que impartan en sus clases los maestros, así como la instalación de lockers.

“Esta iniciativa la vemos positiva, porque ya no pondría en riesgo la integridad de los estudiantes al eliminar un riesgo de filtrar un artículo no adecuado en las escuelas. Pero no se puede quitar de golpe” refirió el representante de los paterfamilias.

Reiteró que está representación de padres de familia están en total disponibilidad de colaborar con las autoridades estatales y municipales para favorecer la educación de sus hijos.

Adelantó que también se está trabajando en acuerdo para que se intensifiquen la vigilancia en los alrededores de las escuelas para proteger a los estudiantes de la inseguridad con mayor patrullaje.

Agregó que solicitarán a las brigadas de seguridad de las mismas instrucciones educativas y se logre una mayor coordinación con los directivos de las escuelas para evitar algún problema de violencia entre los alumnos.