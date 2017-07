Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado del PRD, Ignacio Mier Bañuelos, reveló que en su momento recibió amenazas e intimidaciones, luego de que señaló al presidente municipal de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, por sus vínculos con el delito de robo de hidrocarburo.

Aunado a lo anterior, el perredista y quien representa el distrito de Tecamachalco, celebró la detención del presidente municipal, quien se ha caracterizado por vivir en “la cofradía huachicolera”.

Destacó que las intimidaciones hacia su persona se recrudecieron cada vez que hablaba de un vínculo de Pablo Morales Ugalde con la delincuencia, pero jamás, dijo, se concretaron algunas acciones en su contra.

Interrogado sobre si el alcalde detenido por la PGR y Marina sea el principal responsable de estas acciones en su contra, el representante popular evitó confirmar la pregunta, pero insistió que los responsables pudieron ser miembros de las bandas dedicadas al robo de combustible.

“Sí he recibido amenazas por supuesto y desde luego no sé de parte de quién, no me gusta hacerlo público, también mi equipo le han roto los cristales de sus vehículos, les han ponchado las llantas, han baleado algunas unidades. Espero que estos mensajes sean por otra índole, un asalto o acto vandálico o atentar en mi contra o mi equipo”.

El diputado local del PRD aclaró que estas acciones las denunció en su momento en las principales áreas de gobierno, como son gobernación y seguridad del estado de Puebla, a fin de garantizar su tranquilidad y la de su familia, respectivamente.