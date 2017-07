Por Patricia Moreno Sánchez

Los comerciantes informales se mantienen en las calles “toreando ” a las autoridades, pese a que se instaló el corredor comercial de la 12 Oriente-Poniente, afirmó José Juan Ayala presidente de la agrupación de Comerciantes del Centro Histórico.

Dijo que hace un llamado a los informales parar que se sumen a este proyecto para cumplir los acuerdos establecidos con las Autoridades municipales.

Refirió que son pocos los ambulantes que no aceptan el acuerdo y se niegan a dejar de comercializar sus productos en las calles no autorizadas, no obstante sigue siendo una competencia desleal.

Dijo que estos ambulantes no sólo están perjudicando a los comerciantes formales, también están perjudicando a sus organizaciones al enfrentarlos con las autoridades.

Indicó que otro llamado es a las autoridades para que haga valer los acuerdos y no permita que se comercialice fuera del corredor establecido .

El dirigente empresarial dijo que este proyecto del corredor, si está teniendo resultados, al referir que calles de la 6, la 8 y la 10 Poniente están limpias de ambulantaje, sin embargo insistió que en algunos puntos se mantienen estos “toreros” burlando a la autoridad.

Por último dijo confiar que se controle este fenómeno y se logre la reubicación del comercio informal .