Dulce Gómez

A pesar de la creación del Corredor Comercial Temporal de la 12 Oriente-Poniente, existen entre 10 y 15 ambulantes que “torean” a la autoridad y continúan en la zona del Mercado de La Victoria y calle de 5 de Mayo, reportó el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez.

Al respecto, el empresario dijo que es necesario que el Ayuntamiento de Puebla refuerce los operativos en las calles, aunque también reconoció la voluntad del alcalde capitalino, Luis Banck Serrato, y del titular de la Secretaría de Gobernación Municipal (SEGOM), José Ventura Rodríguez Verdín, para retirar a los informales de la 6, 8 y 10 Poniente.

En este contexto, dijo que la dependencia encargada de la gobernabilidad en la ciudad no tiene el personal suficiente para garantizar que todos los comerciantes se coloquen en el Corredor Comercial y no en otras calles no autorizadas.

“Hemos detectado entre 10 y 15 toreros en la zona del Mercado de La Victoria y en la calle 5 de Mayo, y en otros puntos. Nosotros entendemos que deben llevar el sustento a sus hogares pero no rompiendo acuerdos y por encima de sus compañeros”, expresó.

Además, evidenció que entre 40 y 50 informales se resisten a abandonar las calles aledañas al primer cuadro de la ciudad, y ello ocasiona pérdidas económicas a los locatarios debidamente establecidos.

Asimismo, lamentó que la consolidación del Corredor Comercial se logre hasta dentro de tres meses, tal y como lo anunció el alcalde capitalino.

“Es un proceso no pensamos que fuera tan largo, nosotros esperamos que estuviera listo de cuatro a seis semanas. Reconocemos que algunas áreas están libres”, finalizó.