Por Patricia Moreno Sánchez

Carlos Montiel Solana presidente del Consejo Coordinador Empresarial ( CCE) afirmó que el incremento de las tarifas del servicio del agua potable estan impactando seriamente al sector empresarial.

Al referir que la empresa concesionara Agua de Puebla Para Todos, les cobra una tarifa excesiva por el suministro del vital líquido, pero al mismo tiempo les requieren al sector empresarial cobros de factibilidad y de derechos entre otros.

“Los cobros que nos hacen como sector empresarial, son excesivos y muchas veces son dobles, me parece que hay un problema estructural dentro de la concesión”

Afirmó que el problema del servicio del agua potable va más allá del pago de una tarifa, refirió existe un problema estructural al interior de la empresa, por lo que este organismo ha señalado en repetidas ocasiones que debe realizarse una vigilancia por parte de las autoridades para vigilar que la concesión se cumpla a cabalidad.

Nosotros esperaos que la empresa se cumpla como lo marca el contrato de concesión para bridar un mejor servicio del suministro del agua a toda la población de este municipio” .

Por ultimo no descartó que en caso de que no mejore el servicio, los agremiados al CCE podrían hace una petición formal al Congreso del Estado para que actué, resuelva o inclusive se solicite la revocación del contrato de concesión a la empresa.